Lain difficoltà? Non esattamente. Sul momento della squadra bianconera é intervenuta Martina– “Non sono così tanto difficoltà. Si sono create tante aspettative su una squadra che da 5 anni vince tutto. Non ci siamo solo noi, il livello è cresciuto e alla fine abbiamo fatto un percorso in Champions tenendo testa alle big e siamo uscite per una sconfitta. In campionato non abbiamo perso così tanti punti. Come uscirne? Il gruppo fa tutto”.