Sono stati fermati. L'ex Juventus Mario Lemina e Pierre Emerick Aubameyang. Il motivo? Sospette lesioni cardiace. "Secondo la Commissione Medica CAF - si legge nel comunicato -, i giocatori Pierre Emerick Aubameyang, Axel Meyé e Mario Lemina appena usciti dal Covid non possono prendere parte a questa partita: gli esami avrebbero mostrato lesioni al cuore".



LA SPIEGAZIONE - "La CAF non vuole correre alcun rischio. Ci si chiede perché i risultati siano stati riportati in ritardo. D'altra parte, Patrice Neveu risultato negativo sarà finalmente in panchina. Ricordiamo che qualsiasi giocatore che risulta negativo dopo COVID 19 deve effettuare una valutazione generale prima di riprendere la competizione", spiega in una nota sui social la federcalcio gabonese.