Il Galatasaray ha annunciato la trattativa per il prestito del centrocampista gabonese del Southampton, Mario Lemina (ex Juventus). Un mercato di altissimo livello, quello della squadra turca, che nei giorni scorsi ha portato a casa anche il super colpo Radamel Falcao. Il centravanti ha concluso le visite mediche ed è stato ufficializzato alla squadra di Istanbul. Intanto, ecco anche Lemina, che va a rimpolpare la mediana dei campioni di Turchia, che si affacciano alle competizioni europee come classica mina vagante, in grado di disturbare le grandi squadre con il super tifo e con ottimi giocatori.