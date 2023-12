L'ex presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Giabnlucadimarzio.com, dove ha parlato anche della stagione del Bologna di Thiago Motta, confrontandola con quella di Juve e Inter.'ll Bologna è una squadra compatta che ha investito e anche se non ha eccellenze particolari riesce a far esprimere al meglio la rosa, che non è quella dell’Inter o della Juve… Può ambire a piazze molto più importanti, con tutto il rispetto per il club in cui è ora'.