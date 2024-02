Lele, in una diretta Instagram, parla così del nuovo format."Antonio e Nicola stanno benissimo. Dall'ultima diretta sono passate e avvenute diverse situazioni. Ci troviamo spesso, stiamo insieme in diversi contesti e ci piacerebbe creare questa situazione in maniera più continua. Mentre tre mesi fa non era mai stata presa in esame. Quanto accaduto è stato talmente ingiusto e miserabile... Ma credo si debba rimettere il calcio al centro di tutto. Mi piacerebbe avere qualcosa in più da dirvi. Ma posso richiamare tutto a una grande passione, a una grande voglia di tornare esattamente così, nel modo in cui ci eravamo lasciati. Vogliamo parlare liberamente di calcio. Non cerchiamo consensi, ma connetterci con voi. Noi non nascondiamo i vostri commenti, se venite in maniera educata a contraddire, io non vi blocco e non vi oscuro. Resto connesso a voi".