Lele, con un video ironico pubblicato su Instagram dopo la partita tra Verona e Juve, è tornato sulla polemica che ha accompagnato le ultime settimane. Ovvero, il valore delle rose in campionato, in particolar modo il parallelo tra Juventus e Inter. Per farlo ha mostrato un pollo arrosto e “paragonato” il prezzo per comprarlo con gli acquisti a parametro zero dell’Inter.“Oh, un bel polletto, con le patatine fritte, a pensarci bene è costato più dei cartellini di Mkhytaryan, Calhanoglu e Thuram. Viva el futbol”.