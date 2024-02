In una recente intervista a Tv Play, Sebastienha discusso della polemica sollevata da, affermando: "Non ha del tutto torto. All'Inter alcuni giocatori si sono integrati magnificamente. La Juventus è al secondo posto con pieno merito, ma l'Inter è più completa. Marotta sta svolgendo un lavoro eccezionale, prendendo tutte le decisioni giuste e gestendo la società con perfezione. Il gruppo è unito, non ci sono dissensi".