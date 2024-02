Le parole di Lelesui suoi social, dopo"Bremer, Szczesny, Rabiot, Locatelli, Yildiz, Milik, Chiesa, Cambiaso che lo vuole il Real Madrid. No stavo facendo due conti sul valore della rosa, perché qui ultimamente stiamo facendo i contabili, solo che settimana scorsa qualcuno ha fatto finta di non capire. E oggi? Quello che è successo stasera? Poi si pongono il dubbio se uno ha ragione o meno. Per avere giustizia, l’unica cosa che si chiede è partire dalla verità. Il calcio è semplice? Ma se è semplice possiamo vedere una partita così? Le scuse sono finite, responsabilità, autocritica, analisi giuste. L’Udinese non aveva i campioni. La verità è una, padre tempo come sempre opera in silenzio”.