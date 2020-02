A GloboEsporte, Lucas Leiva ha parlato della sua Lazio e del sogno scudetto: "Sicuramente non me l’aspettavo di lottare per lo scudetto - le sue parole -. Il nostro obiettivo era di entrare in Champions all’inizio dell’anno. Da quando sono arrivato alla Lazio, i risultati stanno arrivando. Abbiamo vinto la Coppa Italia, oggi siamo concentrati sulla qualificazione alla prossima Champions ma stiamo lottando. Juve e Inter sono favorite, la Juve ha esperienza ed è abituata a vincere”.