Diegoha parlato ai microfoni di Calciomercato.com. Queste le sue parole su Leonardo Bonucci con cui ha giocato all'Union Berlino nella prima parte di stagione:"Leo è un campione, uno che ha vinto tanto in carriera. Purtroppo la sua esperienza qui non è stata positiva né duratura ma io mi considero comunque fortunato per averci potuto giocare assieme. Mi ha aiutato a migliorare nell'impostazione e oggi, anche grazie a lui, mi considero un po' più forte di prima”.