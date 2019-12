Daniele Rugani è uno dei calciatori che potrebbe lasciare la Juventus a gennaio. Come scrivono i media inglesi, uno dei club interessati al suo acquisto è il Leicester che sta stupendo ancora tutti in Premier League essendo in piena corsa per un piazzamento Champions. In caso di cessione di Rugani la Juve è certa di mettere a bilancio una plusvalenza visto che l'impatto a bilancio del difensore ex Empoli è poco più di un milione di euro.