Brendan Rodgers, manager del Leicester, parla di Merih Demiral in conferenza stampa, rispondendo così alla domanda di un cronista inglese: "Sappiamo cosa fare in questa finestra di mercato e ci proveremo. Vogliamo essere più forti, ma in questa fase della stagione spuntano tante voci. Demiral è un calciatore di talento, non c'è nient'altro da aggiungere". Le Foxes hanno fato una prima offerta alla Juventus per il centrale turco da 30 milioni di euro. Rispedita al mittente.