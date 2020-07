Il Manchester United torna in Champions League. Verdetto deciso solo all’ultima giornata, con lo scontro diretto tra il Leicester e i Red Devils, vinto da quest’ultimi per 2-0 grazie al rigore di Bruno Fernades e al gol di Lingard. Champions merita da parte della squadra di Ole Gunnar Solskjaer, che nel post lockdown ha inanellato una serie di successi fondamentali per raggiungere un piazzamento idonea (terzo posto). Gloria anche per l’ex Juventus Paul Pogba, che può finalmente tornare a giocare nella massima competizione europea.