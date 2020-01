Sono due le squadre, entrambe agguerrite, che stanno facendo la corte per Merih Demiral. Leicester e Borussia Dortmund ci provano, insistono, ma Paratici ha risposto ancora picche. Come ha riportato Sky Sport, i due club hanno presentato due offerte per le nquali la Juventus non ha voluto prestare attenzione: 35 per le Foxes, addirittura 40 per i tedeschi. Insomma, la strada in bianconero del turco sembra tracciata, a meno di offerte impronosticabili: che sicuramente dovranno essere superiori a quanto messo sul piatto dal Borussia,