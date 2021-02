Nicola Legrottaglie, ex difensore della Juventus ma anche del Cagliari, ha raccontato un aneddoto a CMIT TV riguardante Nicolò Barella, centrocampista sardo poi passato all'Inter (e giustiziere della Juve nel recente match di campionato a San Siro). Queste le parole di Legrottaglie: "Quando sono arrivato a Cagliari non sapevo chi fosse Barella, ma alla fine del primo allenamento ho detto subito a Rastelli ‘Ma chi è quel ragazzino? È forte!’ Così mandai un messaggio alla Juventus per segnalarlo e loro mi dissero che lo stavano già seguendo".