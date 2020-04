L'ex difensore della Juventus, ora tecnico del Pescara, Nicola Legrottaglie, ha parlato all’ANSA dell’emergenza Coronavirus. Ecco le sue parole: "A noi uomini di calcio chiedono sempre se e quando ricomincerà il campionato, io rispondo che dipende dalle motivazioni che spingono a ricominciare. Se queste hanno a che fare con la vita io dico che sì, spero presto, perché sarebbe bello creare intorno allo sport un messaggio di speranza. Ma ciò andrebbe fatto con i giusti tempi, solo così avremmo occasioni di dimostrare che il calcio non è solamente una questione economica, e di far innamorare di nuovo gli appassionati che pian piano si stanno allontanando da questo mondo. I tempi di cui si parla ora mi sembrano forzati anche perché i giocatori potranno essere preparati fisicamente in 15-20 giorni, ma il vero dubbio è quando saranno pronti mentalmente a riscendere in campo? Questo dobbiamo valutare. Sono rimasto impressionato dall’immagine del Papa da solo nell’immensa Piazza San Pietro: un messaggio straordinario".