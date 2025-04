AFP or licensors

Legrottaglie racconta Tudor poi svela: 'Spero che...'

L'ex giocatore della Juventus Nicola Legrottaglie ha parlato ai microfoni di SportMediaset della Vecchia Signora e del nuovo tecnico croato Igor Tudor. Le sue parole:



LEGROTTAGLIE- "Tudor è uno dei nostri, poi ognuno ha il suo metodo e la sua idea di calcio, non c’è quella giusta o sbagliata. Alcuni si integrano bene in dei contesti e altri no: lui ha le caratteristiche per portare, anche a livello carismatico, qualcosa di nuovo. Ho già visto la sua idea nel primo tempo dell’Olimpico, malgrado ci sia ancora da lavorare. Piano, piano la Juventus tornerà a essere molto competitiva e spero lo faccia con lui in panchina".