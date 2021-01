Nicola Legrottaglie, ex difensore anche della Juventus, ha parlato a Sky Sport della Juventus di Pirlo, con particolare riferimento alla vittoria maturata ieri sera contro il Milan: "Hanno giocato bene entrambe le squadre, hanno messo in pratica quanto fatto in settimana e si sono viste le chiarissime idee. Da un lato i campioni hanno fatto benissimo le cose, dall’altro ci sono stati alcuni errori. La gara comunque è stata giocata alla pari. Chiesa deve giocare vicino alla porta, mi piange il cuore a vederlo lontano. Io ho giocato con il padre e rivedo tantissime cose in lui. Può essere importante per la Juve e per la Nazionale".