Le parole di Nicola Legrottaglie a Sportitalia: "La Juventus per esperienza e qualità può competere su tutti i fronti ma secondo me è troppo distante dalla vetta perché ha delle squadre davanti che stanno viaggiando, difficilmente potrà lottare per lo scudetto, ma per il terzo o secondo posto se la giocherà. Sarà un campionato nell’attesa di vedere chi concede di più, io il calo dell’Inter me lo aspettavo. Quando metti giocatori non al livello degli altri è normale che perdi in efficacia".