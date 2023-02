L'ex giocatore dellaNicolaha parlato del derby della Mole negli studi di Sportitalia. Le sue parole:"La Juve in casa è un’altra squadra, sulla carta è favorita però non è da sottovalutare come gioca il Torino. Il Toro potrebbe metterla in difficoltà per i suoi concetti di gioco: gioca molto sulle seconde palle, non permettendoti di venire a prenderti alto, hanno velocità nell’accompagnare l’azione e fa uno contro uno su tutto il campo. L’unica situazione in cui vedo la Juve in vantaggio è nei duelli vinti dai suoi singoli".