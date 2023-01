Nicola, difensore ex Juventus, ha parlato a LeoTalk delle inchieste giudiziarie della Juventus e non solo. Ecco le sue parole, che hanno destato tanto scalpore."Porto a tutti questa frase per far sì che tutti possano riflettere: 'E' meglio una buona reputazione che grandi ricchezze. La bontà è meglio dell'oro e dell'argento'"."La domanda che tutti noi ci dobbiamo fare è: 9 Scudetti vinti, successi... e poi perdi la reputazione? Ne vale la pena? Al di là che poi sei stato bravo e hai vinto sul campo, ma perché hai vinto sul campo? Perché con questo sistema sei stato avvantaggiato nel fare mercato"."Come mai arriva la Corte Federale a fare questo? Non c'è un arbitro interno che visiona? C'è qualcosa che non mi quadra".