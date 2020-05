Nicola Legrottaglie, ex giocatore della Juventus oggi allenatore del Pescara, ha parlato così a Il Corriere dello Sport della situazione del calcio alla ripresa, dopo l'emergenza coronavirus. Ecco le sue parole: "In questa fase io e il mio staff ci sentiamo i “camerieri” dei nostri giocatori, nel senso che forniremo loro il tipo di preparazione di cui necessitano a livello fisico, anche personalizzandola. Sempre con la palla, comunque, perché bisogna rapportarsi ai fondamenti del gioco e interiorizzare subito quello che si fa in partita. E in partita… si gioca a calcio".