le parole dell'ex Juve Nicola, intervistato sul canale Twitch de La Gazzetta dello Sport:"Dispiace. Io da juventino, e ho vestito il bianconero per 7 anni, non vedo l'ora dopo le indagini che tutti dicano: 'Non è successo niente, è tutto regolare'. Ma se così non fosse sarei il primo ad essere dispiaciuto perché ho vissuto la tristezza di quel momento. L'ho vissuto su di me, ho visto come hanno sofferto i tifosi l'anno della Serie B ed è stato formativo, ci ha fatto crescere, come tutte le cose negative, ma allo stesso tempo c'è sofferenza. Cerchiamo quindi di evitarla, facendo le cose seguendo le regole e chi controlla è responsabile. Se fanno accadere una roba del genere sono i primi responsabili".