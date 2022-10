Le parole di Nicolaa gianlucadimarzio.com:"La Juventus è stata una tappa fondamentale della mia carriera e della mia vita. Chi gioca con questa squadra verrà ricordato per sempre, perché si tratta di una società che lascia un segno in questo mondo. Mi sento fortunato perché sono rimasto 7 anni a Torino e ho vissuto diverse esperienze. Ho preso parecchie batoste prima di capire realmente cos'era la maglia della Juve. Quando mi sono riconquistato l'affetto e la stima di pubblico e ambiente è stato tutto più semplice. Mi sono goduto tutte le cose più belle. Ho potuto vivere in quegli anni una mentalità vincente, a Torino si vive soprattutto di questo. Si può capire cosa si fa per vincere e come si sta a certi livelli. Ci sono dei principi da seguire e la Juve te li insegna".