Direttamente ai microfoni di Sky Sport, l'ex difensore della Juve, Nicola Legrottaglie, ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quello che è stato l'acquisto di Dybala da parte della Roma.'Io l’avrei visto in una piazza più come Napoli, ma anche a Roma credo che farà Bene. Anche se Mourinho dovrà cucirgli il ruolo adatto: non sarà semplice inserirlo bene, ma la Roma con Dybala sarà una mina vagante'.