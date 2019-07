Nicola Legrottaglie ha commentato questo inizio di stagione della Juventus. Un avvio fatto di grandi colpi e di novità importanti. Le premesse, però, dovranno trovare conferma sul terreno di gioco. Queste le sue parole a Radio Sportiva: "De Ligt ha dimostrato ottime qualità e personalità da vendere. Con lui la Juventus si è messa al sicuro per il presente e per il futuro. È difficile pensare che uno tra lui, Chiellini e Bonucci stia fuori, anche perché magari Sarri proverà la difesa a tre. La Juventus ha posto le basi per il nono scudetto di fila. L'unica che può avvicinarsi è l'Inter se prende Lukaku e Dzeko. Considerando anche l'arrivo di Conte, che ha subito un grande impatto, i nerazzurri possono essere l'avversario più pericoloso. Sono molto affascinato dalla prossima Serie A, ci sono tante novità da seguire. La Juventus piano piano sta arrivando tra le grandi di Europa e lo ha fatto con un'attenta programmazione negli anni, per questo è una spanna sopra le altre".