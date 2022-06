L'ex difensore della Juve, Nicola Legrottaglie, ha commentato ai microfoni di TMW il mercato che stanno svolgendo i bianconeri, soffermandosi soprattutto sulle operazioni che potrebbero portare Angel Di Maria e Paul Pogba all'ombra della Mole.



'Pogba per me farà benissimo, può essere utilizzato dentro il campo ma anche sotto la punta. Le due ali Di Maria e Chiesa possono creare una Juve molto veloce nel riconquistare palla e ripartire. Quando deve fare la partita in spazi ristretti sarà avvantaggiata e in area poi ha un giocatore che se gli porti la palla lì, sposta gli equilibri, è micidiale'.