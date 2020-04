Nicola, ex giocatore della Juventus, ha voluto rendere omaggio a Gennaroper aver devoluto il proprio stipendio ai membri dello staff e ai magazzinieri del Napoli. Ecco il suo messaggio: "Non è poi così cattivo Ringhio. Un po’ lo conosco e non mi sorprendono affatto quei suoi gesti di cuore di cui oggi si parla. “Gattuso rinuncia allo stipendio per pagare staff e magazzinieri del Napoli”. Bravo Rino! Per averlo fatto, certo, ma, soprattutto, per non averlo tenuto segreto. Qualcuno potrebbe criticare la mia lode all’altruismo, perché dovrebbe rimanere riservata. Persino Matteo lo dice: “Guardatevi dal praticare le vostre opere buone davanti agli uomini per essere ammirati”. Vero, ma Rino non l’ha fatto per apparire. Non gliene frega niente e non ne ha bisogno. L’ha fatto perché lui sa dare, senza aspettarsi niente in cambio. Ecco perché, secondo me è importante farlo sapere. Perché, come dice sempre il buon Matteo, “non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente; anzi la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa”. Se il candeliere si chiama Internet o è la pagina di un giornale, ben venga. Oggi la fiamma l’ha accesa lui, ceRino Gattuso. Noi teniamola viva.​"