Nicola Legrottaglie, ex difensore della Juve, attualmente allenatore del Pescara, ha concesso un'intervista a Il Centro, durante la quale ha svelato un retroscena su Zlatan Ibrahimovic e i suoi anni alla Juve: "Voglio un Pescara aggressivo e caparbio, non sono una meteora, qui si potrebbe aprire un ciclo. Maestri? Ho apprezzato Delneri a livello tattico. Lippi, Capello e Ranieri per la gestione del gruppo. La Juve con Ibrahimovic? Una volta mi disse che era lui a far vincere i campionati e non Gesù”.



SUL BESIKTAS - “Nel 2007 avevo firmato per il Besiktas. Iniziai a pregare Dio chiedendogli di scegliere la strada migliore per me, qualche giorno dopo saltò tutto e rimasi alla Juve".