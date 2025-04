Legrottaglie a Tuttosport: 'Si vede la mano di Tudor. Ecco come ha conquistato la Juve'

2025 Getty Images



Tudor, la descrizione di Legrottaglie

L'ex calciatore della Juventus Nicolaha concesso un'intervista a Tuttosport parlando della Vecchia Signora e del suo tecnico Igor. Le sue parole:"Tudor ha avuto un impatto decisamente positivo sulla Juve. È palese la mano di Igor nella squadra. Lo si vede, chiaramente, nello spirito manifestato in campo dai giocatori: adesso si respira un’atmosfera diversa in casa bianconera. Tudor è stato davvero bravo nel mettere i calciatori nelle condizioni tecniche e tattiche giuste per rendere al meglio"

"Igor è stato bravo ad impattare bene a livello emotivo prima e tecnico poi sui calciatori. Entrando nello spogliatoio con le idee chiare e si è visto subito nell'approccio e nelle scelte. Ha saputo trasferire i propri principi di gioco e farli assorbire subito dai calciatori"."Ha schierato i giocatori dove rendevano meglio: Koopmeiners nel ruolo dell'Atalanta per esempio. Contro il Lecce ha giocato bene, Nico Gonzalez anche a destra ha avuto un altro impatto"."Thiago ha idee innovative ma il suo calcio prevedeva troppi cambiamenti e non ha funzionato. In un contesto differente potrebbe tornare a funzionare e venire recepito meglio dai singoli. A grandi livelli i giocatori importanti hanno automatismi consolidati e non è facile rivoluzionarli"."Ero convinto potesse dare una sterzata e aiutare la Juve a rialzarsi. Quando giocavamo insieme non mi sarei immaginato una carriera in panchina per Tudor anche se già era un leader in spogliatoio"."Empatico e diretto. Caratteristiche importanti nella gestione di un gruppo. Igor mi ha regalato tantissime risate. Ci siamo divertiti tanto. Non sopportavamo le lunghe sedute analitiche al video che ci facevano fare gli allenatori. Immagino che ora passando dall'altro lato avrà cambiato idea (ride ndr)"."La qualificazione in Champions penso sia assolutamente alla portata"."Tudor gli ha dato fiducia. Qualche segnale positivo c’è stato. Dusan l’ho visto poco attento e incisivo in fase di fi nalizzazione contro il Lecce, però è stato molto attivo nella partecipazione al gioco e nella costruzione delle azioni. Tanto che ha lasciato il segno con due assist, seppur non sia riuscito ad andare in goal".