L'ex difensore della Juventus Nicola Legrottaglie parla a Sky Sport della decisione di rinviare Juve-Inter e altre 4 partite che si sarebbero dovute giocare a porte chiuse: "Dovrebbe esserci uniformità. Se non si fa giocare una partita non si dovrebbero far giocare neanche le altre. Se la priorità è la salute delle persone, allora si dovrebbe fermare tutto il campionato per due settimane. Giocare partite a porte chiuse non è calcio. Il calcio è spettacolo. Senza pubblico cos’è?". Intanto arriva la notizia che il Governo ha chiesto di giocare a porte aperte solo per i residente in Piemonte il match di Coppa Italia Juve-Milan.