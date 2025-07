Legrottaglie a Gazzetta: 'Leoni? Mi ricorda Tudor' il duello di mercato

Giovanni Leoni, il racconto

Il nome di Giovanni Leoni oggi è sulla bocca di tutti. Sono molteplici i club interessati: in Italia Inter, Milan e Juventus con i nerazzurri che sembrano in posizione avanzata, senza dimenticare le manifestazioni di interesse arrivate dall'estero. Il Parma dal canto suo sembra avere richieste economiche abbastanza elevate e chiederebbe una cifra tra i 30 ed i 40 milioni di euro per privasene.A raccontare Giovanni Leoni è Nicola Legrottaglie a Gazzetta. Le sue parole"Tutto inizia grazie al suo procuratore: in quel periodo stavamo chiudendo per Alvarez dal Sassuolo alla Samp, lui seguiva anche Leoni e ce lo propose. Inizialmente volevamo aggregarlo alla Primavera, lasciandogli la possibilità di allenarsi in prima squadra, ma non appena lo vedemmo più da vicino, io, Andrea Mancini e Pirlo capimmo che c'era qualcosa di strano. Ci siamo chiesti perché un ragazzo con qualità e potenzialità come le sue giocasse ancora in Primavera 2. Era assurdo. E infatti con noi in B ha esordito subito. Qualità pazzesche che si sono viste dal primo istante. Io non avevo mai visto un ragazzo così a 16-17 anni appena".

"La prima cosa che ci siamo detti io, Pirlo e Andrea Mancini è stata: ‘Questo è un potenziale Premier League da 30 milioni facili’. Leoni ha caratteristiche che si vedono su pochi calciatori: fisicamente è già formato sembra abbia 30 anni, è tutto strutturato, inoltre ha un’intelligenza calcistica che gli permette di non soffrire né sul breve né sul lungo. Nonostante un’altezza davvero notevole. Considerando l’età che ha deve mettere ancora un po’ di forza e costituirsi ulteriormente a livello muscolare, ma da qui a 3 anni esploderà"."Giovanni è una persona eccezionale: proviene da una famiglia perbene, è molto intelligente, veramente educato. Ha rispetto di ruoli e persone, prima di fare qualsiasi cosa chiedeva il permesso. Ha davvero la testa sulle spalle, ma venendo da una famiglia di atleti (la madre, ndr) non mi sorprende: è genetica. Da ex difensore parlavamo spesso"."Come fisicità, e solo in quello, direi Tudor. Quando arrivai io alla Juventus, Igor aveva un fisico prorompente. Poi poteva avere più tecnica rispetto a Leoni, essendo un centrocampista prestato alla difesa, ma entrambi sono imponenti. Alti, leve lunghe, non lenti. Completi. Leoni lo diventerà sotto tutti i punti di vista".