Dopo l'ottima vittoria casalinga del turno precedente - 2 a 1 contro il Trento - la Juventus Under 23 torna in campo oggi, a partire dalle 14:30, per affrontare il Legnago. L'obiettivo è tornare a Vinovo con i tre punti in tasca: risultato che permetterebbe alla squadra di Zauli di dare continuità e consolidare la posizione nella fascia di classifica che vale l'accesso ai playoff.(4-3-2-1): Enzo; Pitzalis, Bondioli, Gasparetto, Ricciardi; Giacobbe, Yabre, Antonelli; Contini, Juanito, Buric(4-4-2): Israel; Leo, Riccio, Stramaccioni, Anzolin; Akè, Miretti, Zuelli, Compagnon; Brighenti, Da Graca.​. Raina, Daffara, De Marino, Barbieri, Leone, Sersanti, Palumbo, Cerri, Cudrig.​. Zauli: Sig. ​Enrico Gigliotti della sezione di Cosenza