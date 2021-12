La Juventus Under 23 dà continuità alla vittoria contro il Trento e batte anche il Legnago, 2 a 1. Di seguito le pagelle del match:- Non ha colpe sul gol subìto, per il resto normale amministrazione- Fa il bello e il cattivo tempo sulla destra, offrendo sempre una soluzione in fase offensiva. Ottimo l'inserimento, ancora meglio il cross nell'occasione dell'1 a 0- Nell'1 a 1 della squadra avversaria si lascia sorprendere dal ribaltamento di fronte e rimane incollato al terreno- Una prestazione difensiva solida e senza sbavature- Soffre poco in fase offensiva, ma rimane troppo bloccato sulla linea difensiva- Quando si accende semina il panico, succede, però, troppo poco e manca di continuità- La nebbia non offusca le idee: trova ottime traiettorie di passaggio per liberare i compagni, decisivo il suo cambio di campo nel gol del 2 a 1- Gestisce bene palla in mezzo al campo, con precisione e senza commettere errori- Partita di altissimo livello, oltre al gol crea una grande quantità di occasioni pericolose, trovando sempre una via per superare il diretto avversario e creare superiorità numerica- Il gol da vero rapace d'area. L'atteggiamento da punto di riferimento della squadra: le sue continue corse all'indietro per ripiegare in fase difensiva sono da esempio- Nell'azione dell'1 a 0 la sua capacità di lavorare spalle alla porta è preziosissima. Spreca un po' troppo in zona gol- Buona prestazione della sua squadra che gioca bene e sa soffrire quando deve. Riesce a dare continuità e infilare la seconda vittoria consecutiva