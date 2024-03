Weston Mckennie è tra i giocatori migliori della Juventus in stagione, come confermato anche nell'ultima partita disputata contro l'Atalanta. Il centrocampista, tornato dal prestito in estate, ha un contratto in scadenza nel 2025. I prossimi saranno quindi mesi decisivi per capire il futuro di Weston, che non è scontato sia a Torino come raccontato QUI. Intanto però il club bianconero ha formulato una proposta al giocatore per prolungare il contratto di due anni. Secondo Leggo, la Juve ha offerto un rinnovo a 2,5/3 milioni di euro. Mckennie sembrava destinato a lasciare nuovamente la Juve l'estate scorsa ma poi è rimasto ed ha convinto Allegri a puntare su di lui.