Oggi non è un giorno normale per la Juventus e per la sua storia. Oggi è il giorno in cui compie gli anni Alessandro Del Piero.Nella Juve Del Piero ha trascorso 19 anni, nei quali ha contribuito come pochi altri giocatori a scrivere la storia del club. Soprannominato Pinturicchio dall'Avvocato Agnelli, è il recordman sia di presenze (705) che di reti (290) ufficiali con la maglia della Juve, oltre a essere il giocatore italiano che in assoluto ha segnato più gol su punizione.