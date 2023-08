A 11 giorni dall'avvio del campionato diè entrata in vigore oggi latanto voluta dallae daiper contrastare un fenomeno che danneggia tutta la filiera dei contenuti coperti daNe ha parlato il presidente Luigiin un'intervista al Sole 24 Ore: "Come Lega Serie A siamo soddisfatti perché, dopo oltre quattro anni di discussioni e intenso lavoro, quella contro la pirateria è diventata una battaglia di tutti e finalmente una legge dello Stato", il suo commento. "Questo è il gol più importante messo a segno nell’infinita lotta contro un sistema malavitoso che, è bene ricordare, ci ha fatto perdere oltre un miliardo di euro soltanto negli ultimi tre anni, danneggiando tutti i nostri club indistintamente e gli appassionati veri che hanno pagato un prezzo ragionevole per seguire la propria squadra del cuore".E ancora: "La legge da sola non basta ovviamente, dobbiamo vigilare tutti affinché la fase operativa non venga bloccata dai soliti portatori di interesse e, quindi, si riesca davvero a interrompere le trasmissioni pirata entro 30 minuti".