Poco più di 10 ore, tra dibattimento e Camera di consiglio, per arrivare alla penalizzazione di 10 punti.(dalle 10 alle 13:30), invece, per dare spazio alle ragioni prima dell’accusa e poi della difesa, nonché alle osservazioni della presidente della Corte federale d’appello, Ida Raiola. Come è andata? A raccontarlo è oggi Tuttosport.Il dibattimento è cominciato con. Con le sue parole ha provato a ribadire la colpevolezza di Pavel Nedved e degli altri sei membri del Cda Juventus. Riassumendo, la posizione era:come stava agendo il club.Chiné parlava e tutti prendevano appunti, queste le reazioni a caldo: “L’accusa ha parlato mentre la presidente Raiola prendeva appunti e sottoMaurizio Bellacosa, Davide Sangiorgio e Flavia Tortorella i quali (prendendo appunti pure loro) riscontravano che quell’ammanco causale lamentato dal Collegio di garanzia in merito alle condanne dei dirigenti senza delega, tale restava.allorché Chiné, passando ad argomentare in merito alla penalizzazione della Juventus, ha proposto un -11 giustificandolo con la necessità di dare una pena che fosse realmente afflittiva”.Dopo Chiné ha preso la parola il legale difensore della Juventus, Bellacosa. Si è preso un’ora per la sua arringa dove ha sottolineato che sui componenti del Cda continuavano a non esserci prove di colpevolezza e responsabilità e che dunque la penalizzazione per la Juventus risultava. Lo era il -15 come lo sarebbe stato il -11.In conclusione, la presidente ha bacchettato il procuratore federale: “L’udienza si è chiusa alle 13:30 circa.”.