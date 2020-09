Ecco le parole di Mario Fogliamanzillo, legale di Cristian Romero, ai microfoni di CalcioNapoli24 Live: "Contatti col Napoli per Romero? C'è da dire che in realtà io mi occupo degli aspetti legali, non faccio le trattative per il calciatore. La volontà è stata forte da parte dell'Atalanta, han fatto un lavoro certosino dimostrando di volerlo e di aver individuato in lui il prospetto giusto. Con Romero, è stata fatta una operazione molto intelligente: l'Atalanta necessitava di qualche puntello lì dietro, era forse il settore meno forte. Io credo che se la giocherà con tutte quest'anno, addirittura può pensare allo scudetto. L'Atalanta si è saputa muovere e ha fatto passi concreti, il resto son tutte chiacchiere. È normale che possa esserci stato l'interesse di altre società, ma l'Atalanta ha mostrato concretamente e con i fatti di voler prendere il calciatore, facendo i dovuti passi".