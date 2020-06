La Lega di Serie A e Sky corrono verso lo scontro frontale. Secondo quanto riferisce Repubblica, l'associazione dei club della massima serie ha imposto un ultimatum alla pay tv per il pagamento della tranche da 131 milioni di euro relativa all'ultimo bimestre: se questa cifra non sarà corrisposta entro il prossimo 12 luglio, la Lega negherà a Sky la possibilità di trasmettere le partite di campionato fino al termine della stagione, fissato per il 2 agosto.