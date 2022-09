Apre così Tuttosport, riprendendo la nota di ieri dell’Aia, che ha creato ancora più imbarazzo intorno alla situazione. Gli arbitri hanno dichiarato di essere senza immagini e le domande arrivate sono molte, soprattutto... queste: "come fanno le trasmissioni televisive ad averle venti minuti dopo la fine e non esserci nella centrale Var di Lissone? Come fa a essere credibile un Var che interviene e decide senza avere tutte le immagini?". Il sistema così si incrina, anche sul tema dell'infallibilità tecnologica, dell'oggettività e sulla credibilità. Come credere a qualcosa di parziale? Inoltre, la presenza di Candreva si poteva notare da immagini presenti, semmai era complesso definirne l'esatta posizione, ma Candreva non è stato nemmeno calcolato al momento di tracciare le linee per il fuorigioco e nessuno - Var o arbitro - si è posto il dubbio, annullando un gol regolare e decisivo in pochissimi secondi. Una decisione rapida per un errore enorme."È un giorno nero - riprende Tuttosport - per il Var e per gli arbitri che, ancora una volta, invece di ammettere serenamente lo sbaglio, si arrampicano sullo scivolosissimo specchio del «non c’erano le immagini» (curiosità: stessa cosa detta, la scorsa stagione, per il rigore su Zakaria non assegnato in Juventus-Inter, l’area sotto la Nord dello Stadium dev’essere un angolo cieco per il Var). Nel 2022, nel calcio che spettacolarizza anche le conferenze stampa degli allenatori, è incomprensibile l’ottusa e anacronistica avversione degli arbitri al chiedere scusa, negando ogni evidenza e scavando un fossato ancora più profondo fra loro e il resto del calcio". E questa volta si è stizzita anche la Lega Serie A, che non ha sicuramente mostrato il meglio di sé all'estero, ma raccolto invece un weekend di errori e sbagli, tra cui quello che gli spagnoli hanno definito «il più grande errore da quando esiste il Var».- La partita può essere ripetuta? "Sarebbe necessario - chiosa Tuttosport - che l’arbitro Marcenaro ammettesse l’errore sul suo referto ufficiale e che il giudice sportivo ritenesse quell’errore decisivo nel determinare il risultato. Allora ci sarebbe la possibilità della clamorosa decisione di ripetere la gara per errore tecnico". E la Juve? Come d'abitudine tace, non si aspetta di ripetere la gara e prepara i prossimi impegni. Nulla da aggiungere a un errore oggettivo, segnalato proprio da Allegri prima di tutti. Poi ci ha pensato Bonucci con il suo intervento, ma nient'altro è previsto. La Juve ha la testa sulle prossime due gare.