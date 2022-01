La Lega Serie A "ha espresso soddisfazione per la soluzione raggiunta al termine della conferenza Stato-Regioni. Con fiducia - si legge in una nota - la Lega Serie A guarda ora alla riunione di domani del CTS che dovrebbe confermare il sistema di regole proposto dalla cabina di regia e coerenti con lo spirito che aveva uniformato il Regolamento adottato dalla stessa Serie A per consentire lo svolgimento delle gare dello scorso week end di campionato".



"La direzione intrapresa è quella giusta - ha commentato il Presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino parlando del nuovo protocollo -, ci attendiamo che anche il CTS abbracci la nostra visione per uniformare centralmente le decisioni delle Asl territoriali e arrivare nel più breve tempo possibile a un chiaro quadro applicativo".