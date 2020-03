La decisione chiave, per tante società italiane, è stata rinviata, a domani. Oggi era in programma un incontro tra i vertici della Lega Serie A e l’AIC, per cercare una linea comune sul taglio degli stipendi, chiesto a gran voce dalle società. Questa mattina la Lega ha mandato al sindacato dei giocatori una richiesta di sospensione dei salari fino al termine dell’emergenza legata al coronavirus. La risposta, che doveva arrivare oggi, slitta dunque a domani.



Nella giornata odierna c’è stata una riunione interna all’AIC, alle 17 invece una videochiamata tra l’Assocalciatori e i rappresentanti dei club di Serie A. La riunione decisiva sul tema stipendi tra Lega e AIC è dunque rinviata a domani.



In serata è poi arrivata una nota ufficiale dell'Assocalciatori: "La costituzione di un fondo assistenziale destinato al sostentamento di queste situazioni di precarietà dovrà coinvolgere tutte le parti in causa. I calciatori sono già sintonizzati su questo ma ad oggi non si è avuto ancora contezza di quale sia la parte che vorranno e dovranno fare le altre componenti del movimento. FIGC, Leghe, organizzazioni internazionali, quale sarà il loro apporto a questo scopo? Sarà uno degli argomenti sui tavoli di discussione che si stanno portando avanti ormai da qualche settimana e che dovranno avere come primo obbiettivo fare squadra, ognuno per la sua parte".