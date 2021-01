Dopo una splendida carriera da allenatore, che l'ha portato a vincere tanto con la Juventus e a laurearsi campione del Mondo con la Nazionale azzurra, Marcello Lippi si è dato a ruoli più dirigenziali. Ed è pronto a tornare in Italia dopo la lunga esperienza tecnica in Cina. Questo è quanto riporta infatti Tuttosport, che spiega come Lippi è uno dei candidati in prima fila per assumere il ruolo di consigliere indipendente della Lega Serie A. L'elezione per questa posizione avverrà giovedì 28 gennaio. Il presidente di Lega Dal Pino ha dichiarato: "Auspico sia una grande figura dello sport che possa rappresentare ad alti livelli la parte sportiva sul mercato".