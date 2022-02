Domani la Lega Serie A sceglierà un nuovo presidente, dopo le dimissioni di Paolo Dal Pino. Come riportato da Calciomercato.com, il profilo che emerge tra i candidati è quello di Carlo Bonomi, 55 anni, attuale presidente di Confindustria.

La sua è una figura di alto profilo, che potrebbe dialogare in modo diretto con le istituzioni, con il Governo e il premier Draghi. La candidatura, secondo La Repubblica, è nata cinque giorni fa, e su di essa si stanno consolidando i consensi delle società di A, convinte che possa rappresentare al meglio gli interessi del pallone con i vertici della politica.

Il nome è stato proposto da Juventus, Inter e Milan, ed è stato subito accettato da Percassi (Atalanta) e Cairo (Torino), ma osteggiato da Lotito (Lazio) e De Laurentiis (Napoli). Le sette società di Serie A con proprietà americana - oltre al Milan si parla di Roma, Fiorentina, Bologna, Genoa, Spezia e Venezia - stanno decidendo se sostenere o meno la candidatura. Per essere eletto domani Bonomi dovrà ricevere almeno 14 preferenze, due terzi dell'assemblea.