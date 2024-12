Tocca arappresentare laall'Assemblea di oggi della, particolarmente significativa in quanto prevede anche l'elezione del nuovo presidente (al momento in pole c'è Ezio Simonelli), per cui servono 14 voti favorevoli. Nel corso dell'incontro, in corso a Milano, saranno definite anche le cariche di amministratore delegato e consiglieri: si tratta dunque di un appuntamento importante, a cui seguirà a breve anche l'elezione del nuovo "numero uno" della FIGC, figura per cui di recente era stato fatto anche il nome di Alessandro Del Piero.