Dopo l'Assemblea di oggi in conference call tra i rappresentati di tutti i club di Serie A,"La Lega Serie A ha riunito oggi i rappresentanti delle Società in video conference per lo svolgimento dell’Assemblea. Nel corso della riunione sono stati affrontati tutti i temi all’ordine del giorno, passati però in secondo piano di fronte all’emergenza sanitaria legata alla gestione e alla diffusione del COVID-19 nel nostro Paese.A tal proposito la Lega Serie A ringrazia tutte le Società per l’impegno e per le innumerevoli iniziative a sostegno dei diversi ospedali sparsi sul territorio italiano., patrocinata dal Ministero della Salute, dall’Istituto Superiore di Sanità e dalla Protezione Civile.. Questa la posizione della Lega Serie A in vista della riunione di domani convocata dall’Uefa.Nel corso dei prossimi giorni, inoltre, prenderanno il via i tavoli di lavoro, costituiti la scorsa settimana, che riguarderanno tematiche mediche, tecnico-sportive, di rapporti istituzionali e di risk assessment per le Società e per la stessa Lega Serie A”.ANDROID -> SCARICA QUI iOS -> SCARICA QUI