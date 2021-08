Dall'editoriale di Stefano Agresti su Calciomercato.com: "Quando ha dovuto scegliere a chi affidare l’esclusiva della Serie A per queste tre stagioni, la Lega aveva ovviamente in mano tutti i dati. Ma se ne è fregata, nonostante qualcuno - anche tra gli stessi presidenti - avesse sollevato la questione: non funzionerà niente.Paghino e non rompano le scatole, insomma. E se non vedono ciò per cui tirano fuori i soldi, pazienza. È grottesco che adesso la Lega abbia in mente di chiedere conto a Dazn delle difficoltà di visione incontrate da molti, moltissimi utenti. Perché una scelta del genere presuppone che questa situazione fosse imprevista e imprevedibile, anziché ampiamente pronosticabile.