Nella diatriba tra la Juventus (e altri sei club di Serie A) e il presidente della Lega Paolo Dal Pino, si è inserito il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, che all'Ansa ha detto: "I panni si lavano in famiglia e la vita insegna che bisogna valutare attentamente se sono davvero sporchi. Giù le mani dal presidente Dal Pino: gli vengono attribuite deleghe che non ha e, soprattutto, non è possibile che si attacchi una persona che di recente tutti abbiamo voluto e votato. Sono basito. Anche dall’atteggiamento di Luigi De Siervo. Lo conosco da una vita e voglio dargli un consiglio: è l’ad di tutta la Lega e non può stare solo da una parte…"