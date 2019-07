Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, ha parlato ai microfoni di Radio 24 della prossima Supercoppa italiana. Sarà in Arabia, per il secondo anno consecutivo, dopo il precedente a Gedda: c'​​è però una condizione per cui il paese ospitante potrà cambiare. Ecco le sue parole: "Abbiamo un contratto per tre edizioni di Supercoppa con l'Arabia Saudita, ma se una delle due squadre partecipanti dirà di no, c'​è la possibilità di cambiare meta. Non siamo in lotta con l'Arabia, la Lega vuole rispettare il contratto stipulato".